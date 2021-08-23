США помогут Украине в строительстве блоков АЭС

Строительство энергоблока Хмельницкой АЭС будет пилотным, а далее могут построить еще четыре энергоблока

краинский Энергоатом и американская Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве атомных энергоблоков в Украине. Об этом во вторник, 31 августа, сообщил президент Владимир Зеленский, находящийся с визитом в США.

«Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК Энергоатом и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем – еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта – до 30 млрд долларов», – написал он в Twitter.

Как уточняет пресс-служба ОП, документ предусматривает привлечение технологии компании Westinghouse Electric к строительству ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт.

«Реализация меморандума откроет возможность привлечь инвестиции для строительства пяти блоков стоимостью около $25 млрд – кроме учета прямых инвестиций, будет локализована часть производства, бюджет получит дополнительные налоговые поступления», – говорится в сообщении.

Также Украина и США договорились о начале стратегического диалога в сфере энергетики и климата. Соответствующее заявление подписали министры энергетики Украины и США.