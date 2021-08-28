Российский газ – самый грязный в мире – Зеленский

Глава государства на переговорах в США назвал российский газ самым грязным в мире из-за выбросов метана, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций.

Во время своего визита в Вашингтон президент Владимир Зеленский встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. Во время переговоров, в частности, была поднята тема Северного потока-2 и сохранения транзита газа через Украину. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций», – заявил Зеленский во время встречи.

Он также подчеркнул, что нужно создать предохранители от использования Россией газа как оружия.

В частности, Зеленский призвал как можно быстрее начать регулярные консультации между Украиной, Германией и США по сохранению газового транзита и обеспечению европейской энергобезопасности.

Кроме того, стороны детально обсудили пути активизации сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и «зеленой» трансформации.

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