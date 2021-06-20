Украина и США подписали документ об оборонной стратегии

В присутствии президента Зеленского в Вашингтоне был подписан документ о стратегической основе оборонного партнерства.

Представители Украины и США подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства. Об этом во вторник, 31 августа, сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский, находящийся в Вашингтоне.

«Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В Министерстве обороны США подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства», – заявил президент Украины, добавив, что для Украины очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ.

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