В Украине выросли объемы строительства жилья

За семь месяцев текущего года количество построенного жилья выросло почти на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-июле 2021 года объемы строительства жилья в Украине выросли на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в июле строительство жилья выросло на 39,3%. Это следует из данных Госстата, обнародованных во вторник, 31 августа.

По данным статистического ведомства, за январь-июль 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован нулевой рост, в июле – падение на 0,5%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-июле 2021 года составил 97,4 млрд гривен. Новое строительство составило 35,6% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 36,5%, реконструкция и техническое переоснащение – 27,9%.

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