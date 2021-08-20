Минцифры обсудил с Google продвижение украинского контента

Украинский чиновник назвал недопустимым ситуации, когда на главной странице украинского YouTube Music и YouTube предлагается русскоязычный контент.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во вторник, 31 августа, провел переговоры с вице-президентом Google Караном Бхатия. Они обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству между Украиной и Google. Об этом Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, глава Минцифры во время встречи поднял проблему российского контента на главной странице украинского YouTube Music и YouTube. Он подчеркнул, что предложение российского контента украинцам недопустимо во время войны с Россией.

«Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии», – пояснил он.

Также Федоров рассказал, что он обсудил с вице-президентом Google возможность доступа украинцев к Фонду YouTube Shorts – специальной программе поддержки креаторов.

Тэги: Google, минцифры, украинский контент, продвижение контента, YouTube Music