В России украинскому политзаключенному принудительно сделали прививку

Геннадию Лимешку сделали прививку от COVID-19 против его воли вакциной, не признаной ВОЗ. После иммунизации его состояние резко ухудшилось.

Как сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сотрудники российской колонии, где содержится украинец, угрожая помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставили его подписать согласие на прививку.

«После вакцинации состояние здоровья Геннадия Лимешка стремительно ухудшилось: началась тахикардия и сильная головная боль», – написала Денисова.

Она отметила, что администрация учреждения отказала Геннадию Лимешку в оказании медицинской помощи.

Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить предоставление Лимешку необходимой медпомощи.

Также Денисова обратилась к генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Тарасу Малышевскому с просьбой срочно посетить украинского политзаключенного.

Лимешко был задержан в августе 2017 года. ФСБ РФ заявила, что его задержали при попытке повредить линию электропередачи Судак – Новый Свет.

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