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Главная » Мир » Политика
01:46 01 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин и Лукашенко подпишут совместный указ об интеграции Беларуси с Россией

Это пакет «дорожных карт» по интеграции – последний из 28 документов, предусматривающих интеграцию двух стран.

Подписание должно состояться в рамках встречи Путина и Лукашенко в Москве, сообщил посол Беларуси в России Владимира Семашко.

«Союзное правительство – заседание будет, где будут подписаны все эти «дорожные карты» и совместная карта углубления интеграции», – отметил Семашко.

Интеграция России с Беларусью обсуждается с 1999 года. Проекты «дорожных карт» власти стран не публикуют.

В 2019 году Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что Россия и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создадут единые парламент и правительство.

В сентябре 2020 года премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече с Александром Лукашенко заявил о достижении прогресса о Союзном государстве.

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Тэги: Россия, интеграция, Республика Беларусь
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