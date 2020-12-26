Путин и Лукашенко подпишут совместный указ об интеграции Беларуси с Россией
Это пакет «дорожных карт» по интеграции – последний из 28 документов, предусматривающих интеграцию двух стран.
Подписание должно состояться в рамках встречи Путина и Лукашенко в Москве, сообщил посол Беларуси в России Владимира Семашко.
«Союзное правительство – заседание будет, где будут подписаны все эти «дорожные карты» и совместная карта углубления интеграции», – отметил Семашко.
Интеграция России с Беларусью обсуждается с 1999 года. Проекты «дорожных карт» власти стран не публикуют.
В 2019 году Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что Россия и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создадут единые парламент и правительство.
В сентябре 2020 года премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече с Александром Лукашенко заявил о достижении прогресса о Союзном государстве.