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02:48 01 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Еще один украинец установил на Паралимпиаде мировой рекорд

В рамках Паралимпийских игр-2020 в Токио украинец Максим Крипак с мировым рекордом выиграл финал заплыва на дистанции 100 метров баттерфляем (S10).

Второе место занял итальянец Стефано Раймонд, а тройку лучших замкнул представитель Австралии Кол Пирс.

Для Максима это уже четвертая медаль Паралимпиады в Токио. До этого он завоевывал «золото» на дистанции 100 метров вольным стилем, «серебро» на дистанции вдвое короче и «бронзу» – в эстафете 4 х 100 метров.

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Тэги: мировой рекорд, Паралимпийские игры
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