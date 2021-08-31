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02:48 01 Сентября 2021 0 Комментарии
Еще один украинец установил на Паралимпиаде мировой рекорд
В рамках Паралимпийских игр-2020 в Токио украинец Максим Крипак с мировым рекордом выиграл финал заплыва на дистанции 100 метров баттерфляем (S10).
Второе место занял итальянец Стефано Раймонд, а тройку лучших замкнул представитель Австралии Кол Пирс.
Для Максима это уже четвертая медаль Паралимпиады в Токио. До этого он завоевывал «золото» на дистанции 100 метров вольным стилем, «серебро» на дистанции вдвое короче и «бронзу» – в эстафете 4 х 100 метров.
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Тэги: мировой рекорд, Паралимпийские игры
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