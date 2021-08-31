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08:16 01 Сентября 2021 0 Комментарии
Российские олимпийцы проведут неделю в карантине перед встречей с Путиным
Российские победители и призеры Олимпийских игр в Токио должны будут также трижды сдать тест на коронавирус.
Российские победители и призеры Олимпийских игр в Токио должны будут провести семь дней в карантине в гостинице и за это время трижды сдать тест на коронавирус, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Это следует из слов олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ангелины Мельниковой.
На публикацию обратило внимание агентство Reuters. Официальных комментариев Кремля или спортивных чиновников нет.
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Тэги: Путин, карантин, Олимпиада в Токио
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