Российские олимпийцы проведут неделю в карантине перед встречей с Путиным

Российские победители и призеры Олимпийских игр в Токио должны будут также трижды сдать тест на коронавирус.

Российские победители и призеры Олимпийских игр в Токио должны будут провести семь дней в карантине в гостинице и за это время трижды сдать тест на коронавирус, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Это следует из слов олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ангелины Мельниковой.

На публикацию обратило внимание агентство Reuters. Официальных комментариев Кремля или спортивных чиновников нет.

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