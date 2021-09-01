Зеленский оценил первый день визита в США

Президент отметил качество организации и проведенных встреч с представителями правительства США.

Визит украинской делегации в США происходит чрезвычайно результативно, считает президент Владимир Зеленский. Такую оценку он дал после первого дня визита, сообщает пресс-служба ОП в среду, 1 сентября.

«Прошел первый день визита нашей команды в США. Хочу поблагодарить всех как с украинской, так и с американской стороны. Я считаю, что подготовили предметный визит. Сложный с точки зрения количества встреч. Но самое главное – чтобы было не количество, а качество», – сказал Зеленский.

Так, он отметил, что встреча с министром энергетики США была содержательной, в ее ходе были подписаны важные документы. «Мы видим, что будет комплексная инвестиция в атомную энергетику Украины. Это – первый важный шаг. Мы искали инвестиций. Сейчас имеем поддержку», – сказал президент.

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