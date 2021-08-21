Несмотря на санкции СНБО, в августе 2021 г. титановый концентрат из Украины беспрепятственно был доставлен в порт Санкт-Петербурга

Несмотря на санкции СНБО и патриотичную риторику правоохранителей, свыше 5 тыс. тон. титанового концентрата из Украины в августе нынешнего года беспрепятственно были доставлены в порт Санкт-Петербурга.

Несмотря на санкции СНБО и патриотичную риторику правоохранителей, свыше 5 тыс. тон. титанового концентрата из Украины в августе нынешнего года беспрепятственно были доставлены в порт Санкт-Петербурга – пишет «Аргумент» http://argumentua.com/stati/tenevye-skhemy-zhurilo-pertseva-firtasha-nepobedimy

По словам издания, речь идёт о партии ильменита производства «Междуреченского ГОКа» (Житомирская обл.), принадлежащего бизнесмену Дмитрию Фирташу https://mgok.com.ua/ и предназначенного для потребителей на территории Крыма и РФ.

Так, в июне 2021 г. из Одессы отплыло судно «Arucas» на борту которого был ильменит производства Межиреченского ГОКа. По коносаменту было погружено 5064 МТ. Грузовместимость судна 5830 МТ. Владельцем груза по коносаменту являлась компания по портовой логистике и перегрузке, а не реальный покупатель и получатель груза. По документам конечным пунктом выгрузки стоял порт Роттердама, однако детальный анализ карго-плана этого судна и его перемещений через общедоступные сайты для отслеживания перемещения судов https://www.myshiptracking.com/ru/vessels/arucas-mmsi-229887000-imo-9197492 показал, что в Роттердаме, не заходя в сам порт, это судно провело менее суток и далее переместилось в польский Гданьск, где простояло на рейде около 11 часов и затем проследовало для выгрузки в порт Санкт-Петербурга. По отчетам порта судно прибыло 30 июля и простояло там под выгрузкой и погрузкой до 6 августа.

Таким образом, за комиссию в размере несколько десятков долларов на каждой тонне сырья, через серые схемы реэкспорта, ильменит попадал конечному потребителю – «Крымскому титану». К организации данной схемы серых поставок санкционным потребителям причастны бывшие ТОП-менеджеры АО «ОГХК» Руслан Журило и Юрий Перцев, в отношении которых НАБУ расследует уголовное дело https://nabu.gov.ua/novyny/sprava-oghk и направило соответствующее обвинение в Высший антикоррупционный суд Украины.

Журналисты отмечают, что официально междуреченский ильменит предназначался для чешской компании «Precheza AS» через компанию «Osstor GmbH» в собственниках которой указаны сам Ю.Перцев и его супруга https://www.firmenabc.at/osttor-beteiligungs-und-handelsgesellschaft-mbh_IUUy . На рынке компании «Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH» и «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» известны как компании одной группы. Последняя имеет долг перед АО «ОГХК» в размере 38 млн. долларов и является фигурантом уголовных дел НАБУ. Osttor был покупателем продукции АО «ОГХК» до смены руководства ФГИ весной 2020 г.

Поскольку «тест» нового пути поставок украинского ильменита из Междуреченского ГОКа в РФ и Крым прошел успешно и незаметно для украинских правоохранителей, теперь стоит ожидать увеличения партий и новых отправок – заключает издание.

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