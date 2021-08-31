Путин: Результат США в Афганистане – одни трагедии

«Результат нулевой, если не сказать, что в минус все пошло», оценил Путин пребывание США в Афганистане.

Результатом двадцатилетнего присутствия США в Афганистане стали одни трагедии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками в центре Океан во Владивостоке в среду, 1 сентября, пишет Интерфакс.

«Двадцать лет американские войска присутствовали на этой территории и двадцать лет пытались, можно сказать об этом, никого не обижая, цивилизовывать людей, которые живут там, внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политической организации общества… Результат – одни трагедии, одни потери и для тех, кто это делал – для США, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать, что в минус все пошло», – заявил Путин.

«Если кто-то в отношении кого-то что-то делает, то он должен исходить из истории, культуры, философии жизни этих людей в самом широком смысле, должен подходить с уважением к их традиции, – убежден президент. – Извне невозможно навязать ничего. Ситуация должна созреть, а если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее, качественнее, надо помогать людям», – добавил он.

По его словам, «помогать нужно цивилизованным способом, аккуратно и не спеша».

«Без учета всех этих факторов, в том числе и исторического характера, добиться чего-либо позитивного почти невозможно», – заключил Путин.

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