Лавров отрегировал на слова Зеленского о «грязном» газе из РФ

Киев руководствуется желанием искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику, считает глава МИД РФ.

В Украине политики упражняются в словесной эквилибристике и «не от большого ума» делают разные заявления. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления перед студентами и преподавателями МГИМО, сообщает ТАСС в среду, 1 сентября.

«Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь – это их исконное название. То говорят, что крещение Руси – это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно», – сказал российский министр.

По словам Лаврова, Киев руководствуется желанием искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику и деятельность, «чтобы удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти».

«Эта власть пытается играть на очевидном стремлении Запада всячески использовать различные методы, различные действия, для того чтобы пытаться выводить Российскую Федерацию из равновесия, дестабилизировать, отвлечь внимание от решения главнейших проблем, которые перед нами стоят, ну и, наверное, сделать нашу внешнюю политику менее активной. На этом спекулирует украинский режим, это очевидно для всех», – добавил российский минстр.

Лавров считает, что ставка Запада на украинскую власть «явно проиграла».

«Осознание этого приходит, но пока еще не выразилось в практических шагах», – добавил он.

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