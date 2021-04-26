Путин во время открытого урока истории перепутал войны

В уроке участвовали школьники – победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Владимир Путин во время открытого урока истории 1 сентября в детском центре «Океан» во Владивостоке перепутал Семилетнюю войну с Северной.

В уроке участвовали школьники – победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

На ошибку главе государства указал один из школьников.

«Чего Петр I учинил Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал?» – сказал Путин на уроке.

Сразу же после завершения выступления «учителя» Путина слово взял Никанор Толстых из Воркуты: «Не сочтите за мою как бы… в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война. Раз урок истории, я хочу ребятам быстро рассказать, что Северная война длилась с 1700 года по 1721″.

Отметим, что Петр I объявил войну Швеции 30 августа 1700 года, после чего выступил с походом к Нарве. Семилетняя война произошла уже после смерти первого российского императора и продолжалась с 1756 по 1763 годы, в боевых действиях приняли все крупнейшие европейские державы того времени.

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