У Байдена объяснили перенос встречи с Зеленским

В белом доме хотели, чтобы встрече президентов было уделено то внимание, которого она заслуживает.

Перенос встречи президента США Джо Байдена с украинским коллегой на среду, 1 сентября, в Белом доме объяснили желанием уделить встрече «то внимание, которого она заслуживает». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Представителя администрации Байдена попросили подтвердить, была ли встреча перенесена в связи с дедлайном по выводу войск США из Афганистана 31 августа.

«Что касается изменения даты, вы правы, мы сначала объявили более раннюю дату встречи. Как вы знаете, организация встречи двух глав государств – сложный и динамичный процесс. Я не хочу здесь чрезмерно анализировать логистику, но скажу, что мы хотим, чтобы этой встрече было уделено то внимание, которого она заслуживает», – сказал чиновник.

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