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Главная » Украина » Политика
14:30 01 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Помощь на $3 млрд: Украина и США подписали Меморандум

Главная цель подписания документа – укрепление экономического сотрудничества между Украиной и США относительно торговли товарами и услугами.

Между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США был подписан Меморандум о взаимопонимании. Это даст возможность партнерам предоставить Украине займ в три миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Меморандум был подписан во время визита украинского президента Владимира Зеленского в США. Под документом поставили подписи первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Алексей Любченко и исполнительный президент Эксимбанка США Джеймс Барроу.

«Главной целью подписания Меморандума является укрепление экономического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами относительно торговли товарами и услугами. В частности, запланировано, что Минэкономики и Эксимбанк обработают варианты использования среднесрочных и долгосрочных гарантий, прямых займов Эксимбанка для финансирования экспорта США в Украине на общую сумму 3 млрд долларов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в будущем будет рассмотрен вопрос о финансировании на сумму, превышающую совокупную сумму в три миллиарда.

Алексей Любченко рассказал, что перед подписанием Меморандума прошли совместные консультации, во время которых стороны рассмотрели комплекс проектов по безопасности и экономической трансформации Украины, декарбонизации, реализации инфраструктурных проектов.

Как подчеркнули в пресс-службе, американские банкиры выразили уверенность, что подписание Меморандума станет основой для реализации амбициозных проектов и будет способствовать созданию гораздо более мощных экономических связей между двумя странами.

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Тэги: США, помощь, займ
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