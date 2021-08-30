Газ в Европе подорожал почти до 650 долларов

Российский Газпром до сих пор не бронировал транзитные мощности газопровода Ямал-Европа, что сказывается на ценах на газ.

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ продолжила рост, достигнув отметки 52,9 евро за кВт.ч, или $646 за тысячу кубометров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные биржи в среду, 1 сентября.

При этом в понедельник торги закрылись на отметке $600 за тысячу кубометров.

Агентство напоминает, что с октября начинается новый газовый год. До конца сентября у российского Газпрома действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода Ямал-Европа. Российский концерн пока не бронировал мощности этой магистрали на прошедших годовых и квартальных аукционах.

В России надеются на запуск газопровода Северный поток-2 до конца 2021 года. Но в Газпроме дали понять, что запуск СП-2 не повлияет на уровень поставок российского газа в 2021 году.

«Цифра 183 (млрд куб. м плана экспорта – ред.) в данном случае не меняется в зависимости от изменения транспортных потоков, она остается неизменной. Ранее мы публиковали цифры о том, что мы теоретически допускаем, что до конца года цифра 5,6 млрд кубометров, которые могут успеть пройти по Северному потоку-2, но глобально на годовой объем потенциальные изменения этой цифры не повлияют», – сказали в компании.

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