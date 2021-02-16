Украина стала ближе к безуглеродной энергетике – Энергоатом

Меморандум, подписанный Энергоатомом и компанией Westinghouse, приближает Украину к безуглеродной энергетике путем применения ведущего мирового ядерного реактора.

Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает размещение реакторов Westinghouse AP1000 в Украине, был подписан главой Энергоатома Петром Котиным и президентом и главным исполнительным директором компании Westinghouse Патриком Фрагманом. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Церемония подписания состоялась в присутствии президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в США.

«Энергоатом выбрал технологию компании Westinghouse AP1000 для воплощения долгосрочных целей по строительству новых атомных энергоблоков в Украине. Этот Меморандум укрепит обе компании и поможет Украине достичь целей декарбонизации, используя чистую, надежную и доступную ядерную энергию», – говорится в сообщении.

В частности, Меморандум предусматривает участие Westinghouse в достройке четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС по технологии AP1000 и еще четырех энергоблоков других атомных электростанций Украины. Общая ориентировочная стоимость проекта около 30 миллиардов долларов.

«Это важный шаг к приближению будущего Украины по безуглеродной энергетике путем применения ведущего мирового ядерного реактора для удовлетворения долгосрочных потребностей», – заявил Патрик Фрагман.

Реактор AP1000 обладает уникальными, полностью пассивными системами безопасности, имеет высокую работоспособность, он работает в маневренном режиме. Эта технология дает преимущества в области закупок, строительства, лицензирования, эксплуатации, технического обслуживания и локализации, подчеркнули в пресс-службе.

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