Зеленский провел встречу с представителями бизнеса США

Глава государства рассказал американским бизнесменам о реформах и призвал их инвестировать в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США встретился с представителями американского бизнеса и призвал инвестировать в Украину. Об этом вечером в среду, 1 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Открывая встречу, посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что на ней представлены финансовые, энергетические компании, компании, работающие в аграрном секторе, инфраструктурной и оборонной отраслях.

Так, Зеленский рассказал американским бизнесменам о Плане трансформации Украины, направленный на то, чтобы привлечь около $300 млрд в украинскую экономику.

«Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20-25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний, и мы будем рады им», – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина сейчас делает реальные шаги для поддержки бизнеса и отметил, что Украина заинтересована в инвестициях для развития ирригации.

Отдельно Зеленский остановился на инфраструктурных преобразованиях в стране и программе Большое строительство. Также он напомнил о принятом важном законе о концессии, и что иностранные инвесторы уже зашли в порты – Херсон и Ольвия.

Кроме того, президент напомнил о банковской реформе и готовность к приватизации ПриватБанка, реформе Укроборонпрома, энергетических проектах и «зеленом» курсе.

Помимо прочего, Зеленский рассказал о законе о «инвестиционных нянях», когда инвестор, который вкладывает в Украину от 20 млн евро, имеет специальную поддержку со стороны украинского правительства.

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