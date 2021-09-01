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22:15 01 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден заявил, что надеется посетить Украину

Американский лидер в ходе встречи с Владимиром Зеленским заявил, что надеется вновь посетить Украину.

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что надеется в будущем снова посетить Украину. Об этом он сказал в среду, 1 сентября, в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает журналист американского издания CBSNews Эд О`Киф.

«Президент США Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что Соединенные Штаты «неуклонно поддерживают» суверенитет Украины в «состязании с российской агрессией», – говорится в сообщении.

Также Байден добавил, что надеется снова посетить Украину в будущем.

Напомним, сегодня в 21:00 по киевскому времени началась встреча Зеленского и Байдена. После заявлений для прессы состоятся переговоры в расширенном формате, а также лицом к лицу.

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Тэги: США, визит, байден, зеленский
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