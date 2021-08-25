В ТКГ потребовали прекратить обстрелы

На заседании обсудили многочисленные нарушения режима прекращения огня, включая обстрелы Авдеевки, и потребовали соблюдать режим «тишины».

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе потребовала принять немедленные меры по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба делегации.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, принятое Координатором послом Х. Чевиком, Председателем СММ ОБСЕ в Украине», – говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили многочисленные грубые нарушения режима «тишины». В частности, речь шла об обстрелах Авдеевки.

Также на заседании обговорили работу координационного механизма в случае нарушения режима прекращения огня.

«Мы требуем от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня и вернуться к его полному соблюдению», – подчеркнула украинская делегация.

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