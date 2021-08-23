В ФРГ прогнозируют, что Меркель останется канцлером до конца года

Переговоры о новой правящей коалиции затянутся после выборов в Бундестаг, что приведет к тому, что нынешний канцлер продолжит исполнять свои обязанности.

В политикуме Германии считают, что канцлер Ангела Меркель может остаться на своем посту вплоть до Рождества (25 декабря). Такое мнение выразил лидер «левой» парламентской группы Дитмар Барч, сообщает в среду, 1 сентября, Тagesspiegel.

По мнению Барча, несмотря на федеральные выборы в сентябре, Меркель может задержаться на посту канцлера.

«Моя оценка такова: Ангела Меркель по-прежнему будет оставаться канцлером до Рождества», – отметил он.

Он также объяснил свою оценку тем, что переговоры о новой правящей коалиции затянутся после выборов в Бундестаг.

«Мой прогноз таков, что это займет очень много времени, потому что, вероятно, ни одна партия не приблизится к 30%, и это приведет к различным вариантам коалиции», – уточнил политик.

Отметим, срок полномочий Меркель официально закончится на учредительном заседании новоизбранного Бундестага сразу после выборов. Но она, вероятно, останется исполнять обязанности канцлера до формирования нового правительства.

При этом у нее есть возможность обогнать Гельмута Коля по продолжительности пребывания на посту. Никто не находился у власти дольше, чем «канцлер единства», поскольку Коль правил ровно 5 869 дней с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года. Меркель может повторить этот срок, если задержится на посту как минимум до 17 декабря.

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