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09:00 02 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США будут противостоять Северному потоку-2

Правительства стран поддержали усилия по «увеличение мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников».

Соединенные Штаты подтвердили свое намерение выступать против работы газопровода Северный поток – 2, который построен в обход Украины. Об этом в среду, 1 сентября, говорится в сообщении Офиса президента.

«Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против Северного потока – 2, который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности», – говорится в сообщении.

Отмечено, что Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии с целью «сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия».

Отмечается, что одной из мер противодействия проекту является недавнее назначение в США старшего советника по вопросам энергетической безопасности.

При этом, правительства Украины и США договорились поддерживать усилия по увеличению мощностей для поставок газа в Украину из диверсифицированных источников.

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Тэги: США, Северный поток 2
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