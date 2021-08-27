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01:17 02 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных

В рамках отборочного этапа чемпионата мира сборная Португалии обыграла национальную команды Ирландии (2:1).

Португальская команда одержала победу в самой концовке встречи благодаря усилиям Криштиану Роналду. Португалец отметился дублем.

Благодаря этим голам 36-летний нападающий имеет на своем счету 111 голов в составе сборной Португалии, что является новым мировым рекордом.

Роналду превзошел достижение иранского форварда Али Даеи, который забил за сборную 109 голов.

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Тэги: футбол, Криштиану Роналду
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