Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных

В рамках отборочного этапа чемпионата мира сборная Португалии обыграла национальную команды Ирландии (2:1).

Португальская команда одержала победу в самой концовке встречи благодаря усилиям Криштиану Роналду. Португалец отметился дублем.

Благодаря этим голам 36-летний нападающий имеет на своем счету 111 голов в составе сборной Португалии, что является новым мировым рекордом.

Роналду превзошел достижение иранского форварда Али Даеи, который забил за сборную 109 голов.

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