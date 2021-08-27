27.08.2021 15:28
Главная » 0 »
01:17 02 Сентября 2021 0 Комментарии
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных
В рамках отборочного этапа чемпионата мира сборная Португалии обыграла национальную команды Ирландии (2:1).
Португальская команда одержала победу в самой концовке встречи благодаря усилиям Криштиану Роналду. Португалец отметился дублем.
Благодаря этим голам 36-летний нападающий имеет на своем счету 111 голов в составе сборной Португалии, что является новым мировым рекордом.
Роналду превзошел достижение иранского форварда Али Даеи, который забил за сборную 109 голов.
Источник:
Тэги: футбол, Криштиану Роналду
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРРоналду уходит из «Ювентуса»
ТОРРоналду опроверг слухи о возвращении в «Реал»
19.08.2021 02:13
ТОРРоналду объявлен лучшим бомбардиром Евро-2020
12.07.2021 07:30