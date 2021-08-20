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Главная » Украина » Спорт
03:11 02 Сентября 2021 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Украина упустила победу над Казахстаном в матче отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины в рамках четвертого отборочного раунда к играла в гостях против сборной Казахстана.

Сборная Украины в рамках четвертого отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года играла в гостях против сборной Казахстана.

«Желто-синие» не смогли удержать победный счет, пропустив гол на 6-й добавленной минуте.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал ничью в матче так: «Сегодня на первом месте был результат. Мы потеряли очки, поэтому я считаю, что игра была провальной».

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Тэги: сборная Украины, футбол
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