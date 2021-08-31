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02:14 02 Сентября 2021 0 Комментарии
Американец построил дом из мусора
Художник Ричард Делбридж потратил 40 лет на строительство дома, который на 75% состоит из мусора.
Необычное здание находится в штате Оклахома. Оно украшено мозаикой и фигурами из отходов,
Владелец рассказал, что идея построить жилище из мусора появилась у него в 1970-х годах. Его вдохновили дома коренных американцев в Нью-Мексико.
Десятилетиями Делбридж собирал мусор, который оставляли после себя туристы, подбирал разные мелочи с обочин дорог.
«Выброшенные игрушки выглядели такими несчастными, поэтому я тоже встраивал их в свой дом», – поделился художник.
Во время строительства он также использовал алюминиевые бутылки и старые кирпичи.
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Тэги: мусор, дом
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