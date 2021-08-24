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08:56 02 Сентября 2021 0 Комментарии
В России создали еще одну вакцину против COVID-19
В России идут клинические исследования вакцины, которую разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).
Пока не выявили каких-либо побочных эффектов, а при успешном исходе испытаний препарат будет зарегистрирован в будущем году.
«Регистрация вакцины ожидается в будущем году», – отметили специалисты ФМБА, которые работают на стенде агентства на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)
По их словам, «сейчас в клинических исследованиях принимает участие 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Пока никаких «побочек» не выявлено», – заверили эксперты.
Вакцину разрабатывает Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток, подведомственный ФМБА.
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Тэги: вакцина, коронавирус
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