Зеленский оценил встречу с Байденом

Встреча президентов Украины и США длилась два часа вместо одного, говорит Зеленский. Он остался ей доволен.

Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен результатом встречи с американским коллегой Джо Байденом.

«Доволен нашим визитом. Около 20 документов будут подписаны в рамках визита. Отдельно проговаривали энергетической безопасности, по имплементации Северного потока-2. Оборонная поддержка, кроме заключенного соглашения, вопрос безопасности на Черноморском побережье», - рассказал президент.

«Я не знаю, возникла ли «химия». Но то, что вместо часа встреча продолжалась два, свидетельствует о том, что стороны заинтересованы в диалоге и результате этого диалога. Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной, не в постоянно солнечной атмосфере, а в мужском разговоре», – добавил Зеленский.

Он отметил, что услышал от Байдена положительную оценку реформ, которые реализуются в Украине.

«Особенно отметил земельный, судебную реформу. Все видят инфраструктурные изменения в Украине и тот или иной результат. Я доволен, что на уровне Президента США видят позитив», – отметил президент.

По словам Зеленского, со стороны Байдена не прозвучало ни одного негатива в отношении него и его команды.

При этом президент признался, что забыл пригласить Байдена в Украину.

«Честно скажу, что вспомнил об этом я после встречи. Надо было проговорить поподробнее насчет визита президента Соединенных Штатов… Но до этого наши команды коммуницировали, и мы по телефону коммуницировали насчет визита. Я думаю, что президент приедет в Украину, это будет, мне кажется, седьмой визит, он много раз был в Украине… Мне кажется, шесть раз. Тем не менее – это много», – сказал Зеленский.

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