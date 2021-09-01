Известна программа визита Зеленского в Калифорнию

Глава государства пообщается с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины.

В рамках рабочего визита в американский штат Калифорния президент Украины Владимир Зеленский встретится с генеральным директором компании Apple Тимом Куком, посетит Кремниевую долину и выступит с лекцией в Стэнфордском университете. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на своей странице в Facebook в четверг, 2 сентября.

«Утром у президента Украины встреча с СЕО Apple Тимом Куком. После – выступление в Стэнфордском университете. Общение с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины. Отдельно – встреча с украинскими предпринимателями и специалистами долины», – говорится в сообщении.

По словам Никифирова, также президент ознакомится с работой национальной гвардии Калифорнии.

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