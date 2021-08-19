Россия считает СП-2 экологическим проектом

Газопровод, считает российский чиновник, в первую очередь экологический, а не политический или коммерческий проект.

В России заявляют, что газопровод Северный поток-2 является экологическим проектом. Об этом в четверг, 2 сентября, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на сессии Восточного экономического форума, пишет ТАСС.

«Вы знаете, какие дискуссии идут вокруг Северного потока-2. Идет бесконечный спор, политический это проект или это коммерческий проект, но забывают одну из главных вещей – это экологический проект» – сказал он.

Чиновник пояснил свои слова, отметив, что газопровод позволит снизить нагрузку на окружающую среду благодаря тому, что он на две тысячи км короче сухопутного маршрута, а при его строительстве используется экологичный материал.

«Металл совершенно другой, потому что старый металл выбрасывает СО2 гораздо больше. Компрессоров на всем протяжении маршрута Северного потока-2 в два раза меньше, и это современнейшие компрессоры», – рассказал Иванов.

В свою очередь, глава Газпрома Алексей Миллер сегодня заявил, что первые поставки по СП-2 могут начаться в отопительном сезоне текущего года. «Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу Северный поток-2 на европейский рынок», – сказал он.

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