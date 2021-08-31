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13:30 02 Сентября 2021 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Киев знает, что нужно для членства в НАТО – Белый дом

Украина должна продолжать реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизацию оборонки и наращивание экономического роста.

Власти Украины знают. что необходимо делать для того, чтобы страна вступила в НАТО. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила, что на июньском саммите члены Альянса в совместном заявлении подтвердили, что поддерживают «право Украины выбирать свою будущую внешнюю политику, без вмешательства извне, в том числе по стремлению Украины вступить в НАТО».

Псаки отметила, что Украина знает, какие шаги должна совершить для вступления в НАТО.

«Украине нужно сделать определенные шаги, чтобы соответствовать требованиям членства в НАТО. Мы поддерживаем стремление украинского руководства работать именно в этом направлении. Мы поддерживаем усилия любого претендента, который хочет вступить в НАТО и работает над достижением этих целей», – сказала она.

Псаки уточнила, что среди таких шагов проведение реформ, направленных на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста.

«Думаю, важно понимать … что это не то решение, которое принимают Соединенные Штаты. Мы продолжаем поддерживать и продолжаем призывать к тому, чтобы двери в НАТО оставались открытыми для соискателей, когда они будут готовы и в состоянии выполнить обязательства по членству и способствовать безопасности евроатлантического региона», – ответила спикер Белого дома на вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО.

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Тэги: реформы, белый дом, членство украины в нато, псаки
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