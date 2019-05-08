Зеленский встретился с гендиректором Apple

Глава государства сообщил, что заинтересован в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых совместных проектов.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 2 сентября, встретился с генеральным директором Apple, Тимом Куком. Об этом Зеленский написал в Twitter.

«Рад встретиться с Тимом Куком, руководящим компанией, которая вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов», – написал Зеленский.

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