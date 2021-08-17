Суд продлил домашний арест Медведчука

Нардеп от ОПЗЖ останется под домашним арестом до конца октября. Мера пресечения продлевается несколько раз с 13 мая.

Печерский райсуд Киева в четверг, 2 сентября, продлил на два месяца круглосуточный домашний арест нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Таким образом политик останется под домашним арестом до 31 октября.

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