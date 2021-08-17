НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
07:00 03 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Суд продлил домашний арест Медведчука

Нардеп от ОПЗЖ останется под домашним арестом до конца октября. Мера пресечения продлевается несколько раз с 13 мая.

Печерский райсуд Киева в четверг, 2 сентября, продлил на два месяца круглосуточный домашний арест нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Таким образом политик останется под домашним арестом до 31 октября.

Источник:
Тэги: медведчук, домашний арест, Печерский суд, опзж
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.08.2021 13:00
Руководителя зерновой госкорпорации отправили под домашний арест
ТОР
09.07.2021 13:10
Суд оставил Медведчука под домашним арестом
ТОР
03.08.2020 16:00
ГБР обязали открыть дело по «разговору Баканова и Трубы» о Медведчуке
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com