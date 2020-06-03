03.06.2020 14:30
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00:28 03 Сентября 2021 0 Комментарии
10 украинских вузов вошли в перечень лучших университетов мира
Рейтинг лучших университетов мира составлен журналом Times Higher Education. В списке 1600 университетов из 99 стран.
Рейтинг основывается на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в четырех сферах: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.
Украинские университеты расположились на следующих позициях:
- Сумской государственный университет – 501-600 место;
- Национальный университет «Львовская политехника» – 601-800 место;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1001-1200 место;
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 1201+ место;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 1201+ место;
- Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» – 1201+ место;
- Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» – 1201+ место;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 1201+ место;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 1201+ место;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 1201+ место.
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Тэги: университеты
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