НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
00:28 03 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

10 украинских вузов вошли в перечень лучших университетов мира

Рейтинг лучших университетов мира составлен журналом Times Higher Education. В списке 1600 университетов из 99 стран.

Рейтинг основывается на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в четырех сферах: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.

Украинские университеты расположились на следующих позициях:

  1. Сумской государственный университет – 501-600 место;
  2. Национальный университет «Львовская политехника» – 601-800 место;
  3. Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1001-1200 место;
  4. Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 1201+ место;
  5. Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 1201+ место;
  6. Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» – 1201+ место;
  7. Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» – 1201+ место;
  8. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 1201+ место;
  9. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 1201+ место;
  10. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 1201+ место.
Источник:
Тэги: университеты
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
03.06.2020 14:30
В Украине музеи станут филиалами университетов
ТОР
04.03.2020 16:46
В Италии из-за коронавируса закрываются все школы и университеты
ТОР
27.11.2019 09:15
В Украине хотят сокращать количество университетов: зачем и что из этого получится
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com