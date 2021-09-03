Главная » Мир » Наука и Техника
06:35 03 Сентября 2021 0 Комментарии
NASA начало испытания воздушного такси
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США начало летные испытания электрического воздушного такси.
Модель воздушного такси Joby предоставила национальная компания Advanced Air Mobility (ААМ).
Оно вмещает двух пилотов и четырех пассажиров, развивает скорость до 320 км/ч и может преодолеть на одном заряде до 240 км.
Планируется, что к 2023–2024 году Joby будет активно использоваться в авиаперевозках в качестве такси и грузового транспорта.
Источник:
Тэги: воздушное такси
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРПапа Франциск по ошибке процитировал Путина
03.09.2021 08:26
ТОРРешение России по ОБСЕ нарушает условия «Минска»
03.09.2021 08:00
ТОРНа США обрушился мощный ураган – Байден обратился к нации
03.09.2021 07:20