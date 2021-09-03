NASA начало испытания воздушного такси

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США начало летные испытания электрического воздушного такси.

Модель воздушного такси Joby предоставила национальная компания Advanced Air Mobility (ААМ).

Оно вмещает двух пилотов и четырех пассажиров, развивает скорость до 320 км/ч и может преодолеть на одном заряде до 240 км.

Планируется, что к 2023–2024 году Joby будет активно использоваться в авиаперевозках в качестве такси и грузового транспорта.

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