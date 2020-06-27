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04:36 03 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

По китайскому ТВ запретили показывать женоподобных мужчин

Об этом в четверг, 2 сентября, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Национальное управление радио и телевидения Китая.

Так, ТВ-каналам предписали «решительно пресекать показ в телепередачах «женоподобных мужчин» и другой отклоняющейся от нормы эстетики» и строго контролировать выбор актеров для шоу, их «манеру выступать, одежду и макияж».

Также введен запрет на продвижение с помощью телевидения «вульгарных интернет-знаменитостей», обсуждение частной жизни людей и преклонение перед богатством и славой.

По мнению официального Пекина, все упомянутое выше не отражает ценностей «превосходной китайской традиционной культуры, революционной культуры и продвинутой культуры социализма».

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Тэги: телевидение, Китай, мужчины, женщины
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