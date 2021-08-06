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09:46 03 Сентября 2021 0 Комментарии
Польша ввела режим ЧС на границе с Беларусью
Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении на границе с Беларусью режима чрезвычайного положения.
Согласно указу, в 183 приграничных населенных пунктах будет запрещено проведение массовых мероприятий. В эти населенные пункты не смогут въехать люди, которые в них не проживают, это касается и журналистов. Нарушителям правил будет грозить штраф или арест.
Ранее Дуда провел совещание с руководителями министерств обороны, иностранных дел и внутренних дел по ситуации на границе с Беларусью.
С просьбой о введении режима ЧП к президенту ранее обращался глава правительства Матеуш Моравецкий.
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Тэги: Польша, граница, Республика Беларусь
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