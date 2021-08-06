Польша ввела режим ЧС на границе с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении на границе с Беларусью режима чрезвычайного положения.

Согласно указу, в 183 приграничных населенных пунктах будет запрещено проведение массовых мероприятий. В эти населенные пункты не смогут въехать люди, которые в них не проживают, это касается и журналистов. Нарушителям правил будет грозить штраф или арест.

Ранее Дуда провел совещание с руководителями министерств обороны, иностранных дел и внутренних дел по ситуации на границе с Беларусью.

С просьбой о введении режима ЧП к президенту ранее обращался глава правительства Матеуш Моравецкий.

Тэги: Польша, граница, Республика Беларусь