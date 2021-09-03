Зеленский выступил в Стэнфордском университете

Президент рассказал слушателям о достижениях Украины, которая «противостоит одной из самых мощных армий мира – армии Российской Федерации».

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США в четверг, 2 сентября, выступил перед экспертами Стэнфордского университета в Калифорнии. Детали речи обнародовала пресс-служба главы государства.

Президент рассказал слушателям о достижениях Украины в борьбе с бюрократией и сферах машиностроения и дорожного строительства в условиях войны на востоке страны.

«Украина, которая противостоит одной из самых мощных армий мира – армии Российской Федерации. В которой аннексирована и оккупирована часть территории, по площади больше некоторых штатов Америки. И в этих условиях Украина строит демократическое, свободное, открытое государство», – сказал Зеленский.

Также он упомянул о проекте «государство в смартфоне», благодаря которому уже 26 миллионов украинцев могут пользоваться многими цифровыми документами. «Украина стала первым государством в мире, которое имеет цифровой паспорт», – напомнил он.

Наконец, глава государства озвучил цели страны на ближайшее время.

«Для нас это очень важно: вернуть Крым, вернуть Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной – лидером Европы. Почему я уверен в этом? Потому что возможно все», – подчеркнул Зеленский.

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