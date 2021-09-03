Основні події, які трапились за літнє міжсезоння в УПЛ. «Шахтар» поповнив свої сили: визнання тренера та початок плідної трансферної компанії

Свіжі новини УПЛ за літнє міжсезоння

Коли «гірники» поступилися титулом чемпіона «Динамо», вони з провалом вилетіли з Європейської ліги. Тепер головний тренер команди представився молодим, але якісним тренером, італійцем Роберто Де Дзербі. Як стверджує Антоніо Кассано, йому можна було тренувати популярні італійські клуби, проте він вирішив зупинитися саме на «Шахтарі».

«Гірники» висловили йому свою подяку за допомогою якісних трансферів. Клуб поповнився технічним вінгером «Бенфіки» Педріньйо та колишнім футболістом «Барселони» – протеже Де Дзербі, Марлоном.

Варто зазначити, що загальна вартість трансферної компанії обходиться у сорок шість мільйонів євро. Це одне з наймасштабніших вкладень команди за останні роки. Судячи з усього, гравці планують дійсно повернути титул собі.

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Актуальність футболу

Вражає те, що не дивлячись на велику популярність футболу серед населення, з кожним роком статистика нових гравців поповнюється шаленими темпами.

Саме тому, важливо правильно підготуватися до тренувань. Як мінімум, придбати спортивний одяг, правильне взуття та сумку для речей.

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Лідери «Динамо» не розвиваються, клуб не відзначається своєю роботою

Київському «Динамо» не судилося виокремитися яскравою роботою на трансферному ринку. Кияни не хотіли витрачати великі суми грошей, тому підсилювали команду беручи місцевих футболістів.

За офіційними даними, влітку до команди було повноцінне приєднання лише Дениса Антюха.

А якщо говорити про Владислава Кулача, який був найкращим бомбардиром минулого сезону УПЛ, то наразі він проходить тренування разом з командою, але його перехід не є офіційно оголошеним.

Орієнтуючись на права оренди, в команду запросили білоруського нападника Іллю Шкурина.

Всупереч тому, що трансфер мовчить, киянам все одно необхідно посилитися. Проте вони змогли здійснити своє основне завдання на міжсезоння — лідери будуть залишатися в Києві.

Нові гравці з великими амбіціями

Якщо підсумовувати минулий сезон, то в класі було підвищено три команди, які мають велику історію та солідну фанатську базу. Переможець першої ліги «Верес» вже не отримує активну медійну підтримку від ютубера Дмитра Поворознюка, але команда збереглася. А завдяки точковим трансферам можна буде освіжити колектив.

Інші дві активні команди представляються «Металістом 1925» та «Чорноморцем». Будемо чекати нових перемог!