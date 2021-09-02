Украина не может ввести двойное гражданство из-за паспортизации на Донбассе и в Крыму

Президент отметил, что в мирное время этот вопрос парламентарии могли бы быстро проголосовать.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может ввести двойное гражданство из-за принудительной паспортизации украинцев на оккупированных территориях. Об этом сообщает телеканал Дом.

Сам президент выступает за двойное гражданство, депутаты рассматривают этот вопрос.

«Есть сложности. Относительно временной оккупации нашего украинского полуострова…Есть паспортизация, была она долгой, более 20 лет проводилась паспортизация российскими паспортами граждан Украины на территории Крыма. Сейчас происходят параллельные вещи на территории временно оккупированной части Донбасса», – заявил Зеленский на встрече со студентами, преподавателями и представителями экспертной среды Стэнфордского университета.

По его словам, около 600 тысяч российских паспортов розданы на украинских территориях, которые сейчас оккупированы.

Президент отметил, что в мирное время этот вопрос парламентарии могли бы быстро проголосовать.

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