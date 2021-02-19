Рассчитана безопасная продолжительность миссии на Марс

Длительное пребывание на Красной планете грозит здоровью астронавтов развитием онкозаболевания.

Миссия на Марс может быть опасной для здоровья космонавтов. В связи с этим, ученые рассчитали безопасный период для ее проведения. Об этом пишет The Next Web.

Пребывание на Красной планете грозит космонавтам развитием онкологии и острой лучевой болезни. Такую угрозу предоставляет излучение Солнца, звезд и галактик.

Расчет ученые показал, что астронавты могут безопасно находиться на Марсе не больше четырех лет.

Эксперты объединили геофизические модели излучения частиц с моделированием того, как оно может повлиять на людей.

Таким образом они выяснили, что толщина обшивки космического корабля может сыграть важную роль в безопасности. Однако толстый материал, напротив, может увеличить дозы облучения.

Также выяснено, что оптимальным временем для полета на Красную планету является пик солнечной активности. В это время самые опасные частицы из отдаленных галактик отклоняются повышенной солнечной активностью.

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