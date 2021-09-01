Опубликован список проектов Украины на $277 млрд
Представленный президентом в США план трансформации Украины включает более 80 проектов на миллиарды долларов.
Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал список проектов, представленных президентом Владимиром Зеленским в плане трансформации Украины.
«Публикую список проектов, которые презентовал Зеленский в Вашингтоне. Зеленский в своем плане трансформации Украины на 5-10 лет презентовал 80 проектов на сумму 277 млрд», – написал он.
Согласно опубликованным данным, Украина предложила США вложить $28,7 млрд в проект по строительству LNG-терминала, инфраструктуры к нему.
Другим крупным проектом называется «декарбонизация энергетической системы» Украины. Он предполагает вывод из эксплуатации угольных электростанций. На эти цели планируется потратить $25 млрд.
Также среди проектов предложение США выдать кредиты на $21 млрд на модернизацию жилищного фонда Украины, еще $20 млрд – на усовершенствование системы теплоснабжения, а также дополнительно $15 млрд – на модернизацию водоснабжения.
«Зеленский хочет, чтобы Amazon, Google и Microsoft построили в Украине масштабные дата-центры, принять участие в лунной программе НАСА, построить киевскую окружную дорогу и создать фонд фондов для IT-проектов», – пишет Гончаренко.
Кроме того, по его данны, Киев предлагает США подготовить к космическому полету украинского космонавта.