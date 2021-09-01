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Главная » Украина » Политика
15:00 03 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Опубликован список проектов Украины на $277 млрд

Представленный президентом в США план трансформации Украины включает более 80 проектов на миллиарды долларов.

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал список проектов, представленных президентом Владимиром Зеленским в плане трансформации Украины.

«Публикую список проектов, которые презентовал Зеленский в Вашингтоне. Зеленский в своем плане трансформации Украины на 5-10 лет презентовал 80 проектов на сумму 277 млрд», – написал он.

Согласно опубликованным данным, Украина предложила США вложить $28,7 млрд в проект по строительству LNG-терминала, инфраструктуры к нему.

Другим крупным проектом называется «декарбонизация энергетической системы» Украины. Он предполагает вывод из эксплуатации угольных электростанций. На эти цели планируется потратить $25 млрд.

Также среди проектов предложение США выдать кредиты на $21 млрд на модернизацию жилищного фонда Украины, еще $20 млрд – на усовершенствование системы теплоснабжения, а также дополнительно $15 млрд – на модернизацию водоснабжения.

«Зеленский хочет, чтобы Amazon, Google и Microsoft построили в Украине масштабные дата-центры, принять участие в лунной программе НАСА, построить киевскую окружную дорогу и создать фонд фондов для IT-проектов», – пишет Гончаренко.

Кроме того, по его данны, Киев предлагает США подготовить к космическому полету украинского космонавта.

Источник:
Тэги: США, зеленский, проекты
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