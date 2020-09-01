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Главная » Украина » Экономика
00:30 04 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых

В Украине собрали рекордный урожай ранних зерновых культур – 44,8 млн тонн. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

«Сбор ранних зерновых культур в Украине завершен. На площади 10,2 млн га, что составляет 100% к прогнозу, было намолочено 44,8 млн тонн зерна. Урожай является рекордным за всю историю Украины», – цитирует министра его пресс-служба.

Не так давно Украина собирала меньше зерна за весь год. Например, в 2010 году весь урожай составлял менее 40 млн тонн.

Пшеницы намолочено 32,8 млн тонн, ячменя – 10,1 млн тонн, гороха – 570 тыс. тонн.

«Учитывая неурожай на других континентах, конъюнктура мировых цен является благоприятной для аграрной продукции Украины и усиливает роль нашего государства в глобальной продовольственной безопасности. Агросектор может в 2021 году сформировать более половины объема валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП Украины» , – подытожил министр аграрной политики и продовольствия Украины.

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Тэги: урожай, зерновые
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