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Главная » Украина » Спорт
02:02 04 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинский пловец стал пятикратным чемпионом Паралимпиады в Токио

В десятый соревновательный день Паралимпийских игр-2020 в Токио состоялся финальный заплыв по комплексному плаванию на 200 метров среди мужчин (класс – SM10).

Победил украинец Максим Крипак. Он ровно на 2 секунды опередил серебряного призера Стефано Раймонди из Италии.

«Бронза» – у представителя Нидерландов Басса Текке.

Кроме пяти наград высшей пробы, на счету Крипака в Токио еще одно «серебро» и одна «бронза».

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Тэги: Паралимпийские игры
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