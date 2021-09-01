Украинский пловец стал пятикратным чемпионом Паралимпиады в Токио

В десятый соревновательный день Паралимпийских игр-2020 в Токио состоялся финальный заплыв по комплексному плаванию на 200 метров среди мужчин (класс – SM10).

Победил украинец Максим Крипак. Он ровно на 2 секунды опередил серебряного призера Стефано Раймонди из Италии.

«Бронза» – у представителя Нидерландов Басса Текке.

Кроме пяти наград высшей пробы, на счету Крипака в Токио еще одно «серебро» и одна «бронза».

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