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04:09 04 Сентября 2021 69 Комментарии
Во время пожара в киевском костеле Святого Николая сгорел уникальный орган
Костел Святого Николая находится на улице Большой Васильковской. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания.
Возгорание возникло во время репетиции. Пожар охватил площадь – 80 кв. м.
Сообщается, что во время пожара сгорел духовой орган, который был единственным действующим в Европе.
Кроме того, в центральном зале упала люстра.
Пострадавших и жертв нет. Причины возгорания выясняют правоохранительные органы.
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Тэги: пожар, костел
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