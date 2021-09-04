НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Религия
04:09 04 Сентября 2021 Просмотров 69   КомментариевКомментарии

Во время пожара в киевском костеле Святого Николая сгорел уникальный орган

Костел Святого Николая находится на улице Большой Васильковской. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания.

Возгорание возникло во время репетиции. Пожар охватил площадь – 80 кв. м.

Сообщается, что во время пожара сгорел духовой орган, который был единственным действующим в Европе.

Кроме того, в центральном зале упала люстра.

Пострадавших и жертв нет. Причины возгорания выясняют правоохранительные органы.

Источник:
Тэги: пожар, костел
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
04.09.2021 13:00
Известна причина пожара в костеле в Киеве
ТОР
30.08.2021 08:00
В Италии загорелся многоэтажный жилой дом
ТОР
19.04.2017 08:17
Под Томском сгорел старейший деревянный костел России
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com