Во время пожара в киевском костеле Святого Николая сгорел уникальный орган

Костел Святого Николая находится на улице Большой Васильковской. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания.

Возгорание возникло во время репетиции. Пожар охватил площадь – 80 кв. м.

Сообщается, что во время пожара сгорел духовой орган, который был единственным действующим в Европе.

Кроме того, в центральном зале упала люстра.

Пострадавших и жертв нет. Причины возгорания выясняют правоохранительные органы.

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