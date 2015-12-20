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Главная » Мир » Религия
07:22 04 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Израиле обнаружили христианскую церковь, которой полторы тысячи лет

В 24 километрах к юго-западу от Иерусалима археологи обнаружили христианский храм византийской эпохи. На момент постройки церкви это была территория Византийской империи.

В храме обнаружили древние мозаики.

Также на месте найдены греческие надписи, которые свидетельствуют о том, что церковь была посвящена памяти «славного мученика», однако не понятно, какого именно.

Надпись в церкви говорит о том, что она была расширена во время правления императора Флавия Тиберия, который правил с 578 по 582 годы.

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Тэги: церковь, Израиль, археология
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