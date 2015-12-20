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07:22 04 Сентября 2021 0 Комментарии
В Израиле обнаружили христианскую церковь, которой полторы тысячи лет
В 24 километрах к юго-западу от Иерусалима археологи обнаружили христианский храм византийской эпохи. На момент постройки церкви это была территория Византийской империи.
В храме обнаружили древние мозаики.
Также на месте найдены греческие надписи, которые свидетельствуют о том, что церковь была посвящена памяти «славного мученика», однако не понятно, какого именно.
Надпись в церкви говорит о том, что она была расширена во время правления императора Флавия Тиберия, который правил с 578 по 582 годы.
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Тэги: церковь, Израиль, археология
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