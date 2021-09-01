Путин в коротком выступлении допустил пять исторических ошибок

Президент России Владимир Путин «отличился» на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Отвечая на вопрос модератора Сергея Брилева по поводу воркутинского школьника Никанора Толстых, Путин вновь коснулся Северной войны 1700–1721 годов и в нескольких предложениях допустил как минимум пять исторических ошибок.

«Что касается Семилетней войны или там Двадцатилетней, началась она вообще-то в 1700 году, после того, как Петр I присоединился к союзу стран, организованному в том числе Фридрихом II, саксонско-польским королем. Который, кстати говоря, немножечко в стороночку отошел потом от заявленных целей. Полтавская битва произошла, если мне память не изменяет, поздней осенью 1709 года. А это был водораздел, после которого покатилось в сторону и в пользу России. Поэтому это было не семь лет, а восемь с половиной, получается. Нарвское сражение произошло весной, а Полтавская битва осенью», — сказал глава России.

Во-первых, ранее в исторической науке Семилетней войной было принято называть крупный военный конфликт 1756–1763 годов. Российский престол на тот момент занимал уже не Петр I, скончавшийся в 1725 году, а его младшая дочь Елизавета Петровна, и с 1761 года (по старому стилю) — Петр III, который с Фридрихом II союз действительно заключил.

Во-вторых, сам Петр I никаких союзов с Фридрихом II не заключал и не мог в принципе этого сделать. Фридрих II родился в 1712 году, а на престол взошел лишь в 1740 году, когда Петр I уже умер.

В-третьих, Фридрих II хоть и присоединил к Пруссии часть польских земель, однако королем Польши не был. Им дважды (с 1697 по 1704 год и потом, с 1709 года) был курфюрст Саксонии Август II. Вот он в союз с Петром I входил, причем тоже дважды.

В-четвертых, Полтавская битва, хоть и была, как отмечает Владимир Путин, переломной в Северной или, как ее еще называют, Двадцатилетней войне, но случилась не поздней осенью 1709 года, а летом.

В-пятых, президент, очевидно, просто перепутал даты. Поздней осенью, а именно в октябре–ноябре 1700 года случилась осада Нарвы русскими войсками и потом отступление.

Семилетнюю войну с Северной Владимир Путин ранее уже путал. Это случилось 1 сентября во время открытого урока истории в детском центре «Океан».

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