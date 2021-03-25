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12:00 04 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Крыму идут обыски у замглавы Меджлиса

Заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла увезли на синем микроавтобусе.

В аннексированном Крыму утром в субботу, 4 сентября, силовики проводят обыск у заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Об этом сообщает правозащитная организация Крымская солидарность.

Обыски проходят в селе Первомайское Симферопольского района.

«Проходит обыск у Наримана Джеляла – крымскотатарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, запрещенного РФ в 2016 году», – говорится в сообщении.

Активисты сообщают, что Джеляла увезли на синем микроавтобусе Volkswagen.

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Тэги: крым, Меджлис, обыски
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