Украина ждет от США партию Javelin в этом году

США передадут Украине военной помощи на 60 миллионов долларов, в том числе ПТРК Javelin.

Украина до конца года получит партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

«Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin», – сказал он.

Также министр допускает, что с США удастся договорится о поставках других видов оборонного летального и нелетального оборудования.

«По понятным причинам, детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину», – добавил Кулеба.

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