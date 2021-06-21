НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
14:00 04 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина ждет от США партию Javelin в этом году

США передадут Украине военной помощи на 60 миллионов долларов, в том числе ПТРК Javelin.

Украина до конца года получит партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

«Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin», – сказал он.

Также министр допускает, что с США удастся договорится о поставках других видов оборонного летального и нелетального оборудования.

«По понятным причинам, детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину», – добавил Кулеба.

Источник:
Тэги: США, военная помощь, ракетный комплекс, Javelin
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.06.2021 11:00
Белый дом подтвердил заморозку 100 млн долларов помощи Украине
ТОР
19.06.2021 17:00
США опровергли данные о заморозке помощи Украине
ТОР
19.06.2021 12:30
США заморозили военную помощь Украине
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com