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14:00 04 Сентября 2021 0 Комментарии
Украина ждет от США партию Javelin в этом году
США передадут Украине военной помощи на 60 миллионов долларов, в том числе ПТРК Javelin.
Украина до конца года получит партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.
«Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin», – сказал он.
Также министр допускает, что с США удастся договорится о поставках других видов оборонного летального и нелетального оборудования.
«По понятным причинам, детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину», – добавил Кулеба.
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Тэги: США, военная помощь, ракетный комплекс, Javelin
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