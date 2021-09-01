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Главная » Украина » Политика
15:00 04 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина рассчитывает на помощь США в ускорении вступления в НАТО

Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО и помогут ускорить этот процесс, говорит Кулеба.

Власти Украины рассчитывают на помощь США в процессе вступления в НАТО, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина после визита в США на этой неделе.

«Мы осознаем роль США в НАТО, а потому рассчитываем на помощь наших американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции Украины», – сказал он.

При этом он признал, что несмотря на поддержку со стороны США, до конечной цели придется пройти путь.

«И, безусловно, должны работать с теми европейскими странами, которые, когда речь идет о несвоевременности нашего членства в НАТО, своими заявлениями о недостаточности реформ в Украине скрывают банальное нежелание раздражать Россию», – добавил Кулеба.

Также министр заявил, что США должны присоединиться к урегулированию ситуации на Донбассе.

«Наша позиция заключается в том, что без активного привлечения США к переговорному процессу существенно улучшить ситуацию безопасности на востоке будет крайне сложной задачей. Какой это может быть формат? Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается», – сказал Кулеба.

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Тэги: НАТО, Киев, США, Кулеба
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