Украина рассчитывает на помощь США в ускорении вступления в НАТО
Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО и помогут ускорить этот процесс, говорит Кулеба.
Власти Украины рассчитывают на помощь США в процессе вступления в НАТО, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина после визита в США на этой неделе.
«Мы осознаем роль США в НАТО, а потому рассчитываем на помощь наших американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции Украины», – сказал он.
При этом он признал, что несмотря на поддержку со стороны США, до конечной цели придется пройти путь.
«И, безусловно, должны работать с теми европейскими странами, которые, когда речь идет о несвоевременности нашего членства в НАТО, своими заявлениями о недостаточности реформ в Украине скрывают банальное нежелание раздражать Россию», – добавил Кулеба.
Также министр заявил, что США должны присоединиться к урегулированию ситуации на Донбассе.
«Наша позиция заключается в том, что без активного привлечения США к переговорному процессу существенно улучшить ситуацию безопасности на востоке будет крайне сложной задачей. Какой это может быть формат? Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается», – сказал Кулеба.